В Малайзии 40 медработников заразились коронавирусом после двух доз вакцины

СИНГАПУР, 17 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 40 медицинских работников в Малайзии заразились коронавирусом, несмотря на полученные две дозы вакцины. Об этом написал в субботу в Facebook генеральный директор Минздрава Хишам Абдула.

"Как минимум девять человек заразились вирусом через две и более недель после сделанных прививок", - уточнил он. Остальные, по его словам, - "менее чем через 14 суток после получения двух доз вакцины". Кроме того, представитель ведомства отметил, что "более 140 медработников были инфицированы после первой дозы".

"Совершенно очевидно, что мы можем заразиться и после завершения вакцинации. Никто не может быть в безопасности, пока все не будут в безопасности", - написал Хишам. По его словам, "хотя вакцина и дает нам надежду на борьбу с пандемией COVID-19, мы не можем совершить ошибки при смягчении мер контроля".

В настоящее время в Малайзии используются препараты Pfizer - BioNTech и Sinovac, в июне ожидается поставка вакцины AstraZeneca. Власти ожидают, что до конца года вакцину получат не менее 80% жителей страны.