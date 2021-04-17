Власти Узбекистана ужесточат карантин с 18 апреля для борьбы с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Узбекистана приняли решение ужесточить с 18 апреля карантинные меры для борьбы с коронавирусом в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Фуркат Санаев.

"С 18 апреля этого года правила карантина будут еще более усилены. Об этом было объявлено на расширенном заседании под председательством премьер-министра [Узбекистана Абдуллы Арипова]" - написал пресс-секретарь Минздрава Узбекистана в своем телеграм-канале.

На расширенном заседании специальной комиссии по борьбе с эпидемией коронавируса у премьер-министра было объявлено, что в Узбекистане выявлен южноафриканский штамм коронавируса, который более заразен, чем обычный. Абдулла Арипов выразил обеспокоенность ростом уровня заболеваемости COVID-19. На заседании было заявлено, что к концу апреля ожидается поставка в страну еще более миллиона доз вакцины. На совещании было отмечено, что узбекские ученые проводят серьезные исследования по производству вакцин. Премьер-министр сообщил, что Узбекистан может выпустить вакцину до конца года.

В свою очередь Министерство инновационного развития Узбекистана сообщило в субботу в Telegram-канале, что две вакцины, разработанные узбекскими учеными - рекомбинантная вакцина Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и ДНК-вакцина Центра геномики и биоинформатики Академии наук - были включены в список вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения.

Согласно ужесточенным правилам карантина, будут закрываться на двухнедельный карантин детские сады и школы, в которых будут выявлены случаи заболевания COVID-19. При этом учебные заведения продолжат работу в удаленном режиме. Противоэпидемические меры ужесточат в торговых центрах, магазинах и на рынках. Органы санитарного надзора будут проверять ношение масок продавцами и посетителями, соблюдение ими социальной дистанции, наличие антисептика для обработки рук. Карантинные меры ужесточат в концертных залах и развлекательных заведениях. Предприятиям общественного питания запрещается принимать одновременно более ста посетителей, разрешено заполнять не более 50% мест. Правила ужесточены и на общественном транспорте - разрешено занимать не более 50% посадочных мест, количество автобусов на линиях при этом увеличится.

Власти Узбекистана рекомендовали священнослужителям проводить коллективные молитвы (намазы) не в помещениях, а на открытых площадях, при этом верующие должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Вечерний прием пищи в период проходящего сейчас месяца мусульманского поста рамадан должен проходить по возможности в кругу семьи.