В Шерегеше обновили рекорд России по массовому спуску с гор на лыжах в купальниках

КЕМЕРОВО, 17 апреля. /ТАСС/. Рекордное количество горнолыжников и сноубордистов приняло участие в субботу в массовом спуске с горы в купальниках, который прошел на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области во время фестиваля GrelkaFest. Как сообщила пресс-служба фестиваля, в заезде участвовали 1 772 человека, что на 11 превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.

"То, что спуск в купальниках и сам фестиваль в этом году состоялись - большое событие для нас. Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям. В подтверждение тому - количество участников, вышедших на старт <…> Особенно приятно, что многие из них в этом году побывали в Шерегеше впервые, "распробовав" его благодаря закрытым границам. В этом сезоне в Шерегеше было очень много новичков, и курорт как никогда открылся стране. В том числе и буквально, как сегодня на нашем спуске в купальниках", - приводит пресс-служба слова директора фестиваля Никиты Гирина.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году - тогда в спуске принял участие 1 761 человек. В 2020 году из-за пандемии горнолыжный сезон на Шерегеше был завершен на месяц раньше, и проведение фестиваля было отменено.

В пресс-службе отметили, что в этом году особое внимание было уделено безопасности участников. Регистрация на спуск была проведена бесконтактно, для увеличения социальной дистанции было организовано две, а не одна сцена. "Для участников фестиваля подготовили массу спортивных снежных состязаний в снежном бассейне: прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах, "Фан биатлон", "Кубок конструкторов", - рассказали организаторы фестиваля.

Вечером на Шерегеше запланирован "Вечерний спуск". На нем профессиональные райдеры съедут с горы, держа в руках светящиеся химические источники света и включенные фонарики на телефонах. Благодаря установленным 32 камерам высокого разрешения мероприятия фестиваля можно посмотреть онлайн.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Курорт расположен в Горной Шории, которая входит в перечень 200 мировых естественных природных комплексов ЮНЕСКО, имеющих глобальное экологическое значение. Здесь работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников.