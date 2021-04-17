В Москве пройдет онлайн-форум Smart Cities Moscow

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow пройдет с 25 по 16 марта в Москве. Об этом в субботу написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"25-26 мая проведем международный онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию умных городов. Рассмотрим кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи, экологии. Пригласили больше 50 спикеров, в том числе руководителей крупных компаний и международных экспертов", - написал мэр.

Он добавил, что Москва занимает лидирующие позиции среди умных городов.

"По итогам прошлого года мы поднялись на 16 строчек в глобальном рейтинге Smart City Index, обогнав Париж, Брюссель и Токио. Создана цифровая экосистема. Горожане могут решить практически любой вопрос в любое время и с любого устройства", - написал мэр.

По его словам, в электронном виде на mos.ru доступно более 380 услуг и сервисов. А по ключевым вопросам развития Москвы можно высказаться на "Активном гражданине" и "Городе идей".