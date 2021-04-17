В Петербурге более 495 тыс. человек привились от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 495 тыс. жителей Санкт-Петербурга вакцинировались от коронавирусной инфекции, из них более 340 тыс. полностью закончили прививочный цикл. Об этом сообщается в субботу на странице городского комитета по здравоохранению в соцсети "ВКонтакте".

"В Петербурге привито 495 390 человек, из них 342 752 полностью закончили цикл вакцинации. 3 197 человек вакцинированы первым компонентом препарата "Эпиваккорона". За пятницу в городе первично привито 7 979 человек, вторично 6 908, из них 601 человек - "Эпиваккороной", - рассказали в комитете.

Всего в город поступили 726 212 комплектов доз вакцины, из них 13 770 комплектов доз - "Эпиваккорона", остальное - "Гам-ковид-вак". Запас вакцины в Петербурге на сегодняшний день составляет 230 822 комплекта доз.

Всего в Петербурге функционируют 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают 21 выездная прививочная бригада - часть из них прививает в 13 мобильных пунктах.

По последним данным, в Петербурге выявили 406 625 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 362 621 человек, умерли 12 782. За последние сутки в городе выявили 701 случая заражения.