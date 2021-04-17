Петербург примет международную олимпиаду курсантов военных вузов по информатике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Шестая по счету международная олимпиада курсантов военных вузов, посвященная 30-летию Содружества Независимых Государств, пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 23 апреля. Команде-победительнице вручат Кубок министра обороны РФ, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Западного военного округа.

"В финальном этапе олимпиады примут участие национальные команды высших военно-учебных заведений Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе олимпиады командам курсантов предстоит создавать и использовать прикладные программные продукты, разработать компьютерные программы боевого управления, а также решить комплексные задачи на едином тактическом фоне", - рассказали в пресс-службе.

Олимпиада пройдет на базе Военной академии связи. Россию в финальном этапе будут представлять команды от Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Главным призом олимпиады является Кубок министра обороны РФ - председателя Совета министров обороны государств - участников СНГ.