В РПЦ считают, что папа Франциск не примет приглашение на Украину

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск не примет приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), такое мнение он высказал в субботу в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину. В конце ноября 2020 года греческий портал Orthodox Times сообщил, что патриарх Константинопольский Варфоломей анонсировал свою поездку в Киев в ходе встречи в Стамбуле с делегацией Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Думаю, что патриарх Варфоломей примет приглашение, а папа Франциск его не примет. <...> Если говорить о папе Франциске, то он человек, который мыслит реалистично, понимает, что, если пригласят на Украину, его неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников, и я думаю, что он, конечно, на это не пойдет", - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что патриарх Варфоломей, по его мнению, закрывает глаза на то, что на Украине существует многомиллионная Украинская православная церковь. "Это церковь, у которой 12,5 тыс. приходов, более 100 архиереев, более 250 монастырей и миллионы верующих. Он утверждает, что этой церкви как бы не существует, а существует некая другая церковь, которую он сколотил из двух раскольничьих группировок. Он поедет, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, что церковь, которая существует на Украине, - это созданная им так называемая автокефальная церковь", - добавил митрополит.

Признание Православной церкви Украины, за которой Русская православная церковь (РПЦ) не признает канонического статуса, и начало поминовения ее главы митрополита Епифания (Думенко) среди глав поместных православных церквей в богослужении, стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. Впоследствии отношения были разорваны также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.