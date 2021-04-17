В Ингушетии в память о защитниках Малгобекского рубежа высадили 1 тыс. деревьев

МАГАС, 17 апреля. /ТАСС/. Участники акции "Сад памяти" высадили около 1 тыс. саженцев тополя в городе воинской славы Малгобеке в Ингушетии. Посадка деревьев была посвящена защитникам Малгобекского рубежа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), говорится в сообщении пресс-службы Минприроды региона.

"В Малгобеке в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне, защищая Малгобекский рубеж, высажено 1 тыс. деревьев. Они посажены вдоль дороги возле памятного геоглифа "Лес Победы", который появился в Малгобекском районе еще в 2015 году и состоит из 2,1 тыс. саженцев липы и тополя. Для посадки в этой местности выбрано дерево породы тополь, поскольку в Малгобекском районе на высоком уровне под землей проходят грунтовые воды, а тополь славится тем, что его корни потребляют много воды - такая особенность будет полезна и самим деревьям, и почве", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в акции приняли участие представители молодежных, общественных и волонтерских организаций, сотрудники и главы муниципалитетов, а также студенты, депутаты партии "Единая Россия", коллектив Минприроды и премьер региона - всего около 500 людей почтили память погибших солдат и посадили деревья в их честь.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. Именно Малгобекский рубеж оказался непреодолимым препятствием для фашистов, а битва на склонах Терского хребта явилась решающим поворотом. Победа далась ценой жизни 120 тыс. солдат и офицеров Красной армии. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.

Международная акция "Сад памяти" - инициатива по высадке 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.