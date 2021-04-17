В Париже прошла манифестация в память об интернах, покончивших с собой во время пандемии

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Манифестация, посвященная памяти студентов-интернов, покончивших с собой во время пандемии коронавируса, прошла в субботу у здания Министерства здравоохранения Франции. Об этом сообщила радиостанция France Info .

Участники акции подчеркнули, что в стране "ситуация, в которой оказались студенты-будущие врачи, является опасной и не может не вызывать обеспокоенности". "Работа в госпитале убила с начала этого года уже пятерых интернов. Всего же покончили с собой с начала эпидемии 18 человек", - заявил, выступая у здания министерства, Гаэтан Казанова, глава Национального межпрофессионального объединения интернов (Isni), инициатор акции.

Он подчеркнул, что "именно изматывающая работа в госпитале, придирки начальства, напряженная учеба в мединститутах стали тем негативным импульсом, который подтолкнул к трагическому шагу, в добавок к другим трудностям жизни". При существующей во Франции максимальной продолжительности рабочей недели в 48 часов интерны вынуждены в среднем трудиться по 58 часов, заявил глава профессионального объединения. Причем такая ситуация, по его словам, сложилась во Франции еще до эпидемии коронавируса.

В то же время Гаэтан Казанова уточнил, что представители его организации и ряда других объединений, а также родители погибших были приняты в эту субботу министром здравоохранения Оливье Вераном. Они потребовали от него введения ведомством четкого контроля за трудовой нагрузкой интернов и их рабочим временем.

Участники митинга, многие из которых были одеты в медицинские халаты, возложили цветы на ступени министерства, установили черные щиты с именами погибших юношей и девушек.