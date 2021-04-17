Расходы на подготовку и празднование 300-летия Перми выросли более чем в 1,4 раза

ПЕРМЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют потратить 198,5 млрд рублей вместо запланированных ранее 140 млрд рублей на празднование в 2023 году 300-летия Перми. Обновленные данные представил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в субботу на заседании оргкомитета "Пермь-300".

"Количество объектов, связанных с подготовкой празднования, составляет порядка 150. И на это [запланирована] сумма порядка 200 млрд рублей. Сумма большая, но состоит, например, из 50 млрд рублей частных инвестиций в развитие инфраструктуры социальных объектов", - рассказал глава региона. Оставшиеся деньги - это средства из регионального и федерального бюджетов. На презентации, сопровождающей речь губернатора, было указано, что общий объем инвестиций составит 198,5 млрд рублей.

Число объектов, на которые планируется направить средства в рамках празднования, возросло до 150 (ранее сообщалось о 100 объектах). В частности, деньги планируется направить на строительство и модернизацию учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры. Среди них наибольшую значимость для региона имеют строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета, размещение художественной галереи в новом здании, развитие социокультурного пространства завода Шпагина, а также программа сохранения объектов культурного наследия, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта и улицы Ленина, реконструкция эспланады, набережной Камы в Ленинском и Кировском районах, строительство инфекционной больницы на 300 мест, реконструкция железнодорожного вокзала, возведение дороги на улице Строителей, обновление парка общественного транспорта, а также развитие инфраструктуры пермского аэропорта.

Годом ранее Махонин, обсуждая проект празднования 300-летия Перми на встрече с президентом России Владимиром Путиным, говорил о планах привлечь порядка 140 млрд рублей инвестиций.

Пермь, основанная в 1723 году, - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Камы. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания.