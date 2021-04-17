ОПЗЖ объявила на Украине марафон "Толока памяти", посвященный Великой Отечественной войне

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Всеукраинский бессрочный марафон "Толока памяти" по благоустройству памятных мест, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, стартовал в субботу в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба молодежного крыла парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), которая и выступила инициатором акции.

"На Украине силами "Оппозиционной платформы За жизнь" объявлен старт всеукраинского бессрочного марафона по благоустройству памятных мест, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Цель марафона - сохранение исторической памяти о войне 1941-1945 годов, о подвиге наших предков и миллионах жертв фашистского режима", - сказано в сообщении на сайте ОПЗЖ.

Отмечается, что в Днепропетровской области мероприятие охватило более 60 объектов.

"Без памяти о подвиге наших предков у нас не будет будущего. Наша задача - заботиться о памяти погибших и ушедших героев, заботиться о живых и передавать память нашим потомкам, младшему поколению. Память о том, что происходило в те страшные, тяжелые годы, сколь бы болезненна она ни была, должна быть с нами. Свою историю необходимо знать", - сказал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ в городе Днепр Дмитрий Музыка.