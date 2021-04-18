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Крупнейшая международная ассоциация по дайвингу создаст базу в городе Санья на Хайнане

Как сообщила газета "Хайнань жибао", PADI планирует в течение 2021 года перенести туда свой главный офис в Китае

ХАЙКОУ /Китай/, 18 апреля. /ТАСС/. Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу (PADI) создаст в городе Санья на Хайнане крупную региональную базу по подготовке профессиональных ныряльщиков. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в течение текущего года эта ведущая международная организация в области подводного плавания планирует перенести туда свой главный офис в Китае.

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По данным издания, ранее в Санья состоялась церемония подписания соглашения между PADI и наукоградом "Ячжоувань", на территории которого будет находиться дайвинговая база. Ассоциация планирует наладить контакты с хайнаньскими курортами и, как ожидается, стимулирует развитие туризма.

"Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы поближе ознакомить сообщество ныряльщиков с Хайнанем, и пригласим сюда как можно больше дайверов из-за границы: Санья станет всемирно признанным центром дайвинга", - рассказала генеральный директор представительства PADI в КНР Лоу Янь. По ее словам, дайвинговая база в Санья будет соответствовать всем международным стандартам и готовить профессионалов подводного плавания, развивать это направление на основе общепризнанных программ.

Как уточнила Лоу Янь, на предстоящем этапе ассоциация планирует проработать юридические детали, касающиеся возможностей использования льгот и привилегий Хайнаньского порта свободной торговли.

PADI - крупнейшая в мире дайвинговая организация, имеющая свыше 6 тыс. центров подготовки и филиалов в 186 странах. Более чем за 50 лет своего существования ассоциация подготовила порядка 27 млн профессиональных ныряльщиков.

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