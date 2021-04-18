Из Испании в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на 7 млн рублей

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Обвиняемого в мошенничестве на 7 млн рублей гражданина РФ экстрадировали из Испании. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с ФСИН России осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказала Волк.

По ее словам, Герман в 2017 году вместе с подельником составил поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании на 7 млн рублей. Как выяснилось, деньги были переведены на счет одной из фирм, а потом украдены.

В январе 2018 года СК возбудил уголовное дело о мошенничестве. В декабре того же года Герман был объявлен в международный розыск.