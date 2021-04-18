На Украине начали использовать вакцину от коронавируса Pfizer

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Вакцинация от COVID-19 препаратом американской компании Pfizer началась на Украине в воскресенье. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала " Украина-24 ".

"Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан - пациенты и персонал интерната", - сказал Ляшко. За три дня планируется вакцинировать всех сотрудников и пациентов (428 человек) первой дозой, за ними будет зарезервирована и вторая доза.

Как сообщил Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом.

До этого с 24 февраля, когда в стране началась кампания по вакцинации, в стране использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля на Украине стали использовать и препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По данным министерства здравоохранения, на Украине первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек. Лидером по количеству прививок остается Киев - 42 748, а меньше всего вакцинированных в Черниговской области - 8 166.

За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек. 1 482 079 больных выздоровели, 39 786 пациентов умерли. В минувший вторник в Минздраве сообщили, что Украина вышла на пик третьей волны пандемии.