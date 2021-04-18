Около 700 человек примут участие в международной поисковой экспедиции под Ржевом

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 700 человек из России и стран ближнего зарубежья примут участие в международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", стартовавшей в воскресенье в Тверской области, сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Торжественная церемония открытия поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" состоялась сегодня у подножия Ржевского мемориала советскому солдату (филиал Музея Победы). В экспедиции принимает участие порядка 700 человек из России и стран ближнего зарубежья. Приветствие участникам экспедиции направил президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.

В приветствии главы государства отмечается, что впервые организованная в 2016 году экспедиция по праву считается одной из крупнейших в России. "Вы помогаете восстанавливать имена бойцов и командиров Красной армии, разыскиваете их родных и близких, ухаживаете за воинскими, братскими захоронениями. И, что не менее важно, воспитываете в подрастающем поколении гордость за ратную славу Отечества. Такая деятельность достойна глубокого уважения и поддержки", - говорится в приветствии президента поисковикам.

"Второй раз экспедиция разместилась рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату - символом нашей общей памяти о героизме защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что немало найденных во время экспедиции свидетельств ожесточенных кровопролитных боев под Ржевом пополнит музейную экспозицию мемориального комплекса", - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя. После открытия экспедиции, которая продлится до 30 апреля, на территории Ржевского мемориала высадили "Сад памяти" - березовую аллею. Как сообщили ТАСС в оргкомитете акции, "Сад памяти" под Ржевом разбила соорганизатор акции, дочь маршала Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева, вместе с ней деревья в память о подвигах участников одной из самых кровопролитных битв в истории человечества высадили участники движения "Волонтеры Победы", юнармейцы и поисковики.

По словам исполнительного директора РВИО Виталия Мартынюка, одной из особенностей поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в 2021 году станет участие не менее тысячи школьников из Москвы и Подмосковья, Тверской области, которые познакомятся с работой поисковиков и находками, обнаруженными на местах боев. Кроме того, в программе экспедиции традиционные экскурсии, в том числе к местам боевых действий, в ржевский филиал Музея Победы, посещение мемориала Советскому солдату.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная Российским военно-историческим обществом и Минобороны при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов. В 2020 году в экспедиции участвовали поисковики из 53 регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана; были обнаружены останки более 700 красноармейцев. С 2016 года найдено 193 личных медальона, установлены имена 107 военнослужащих, найдены родственники 25 солдат.