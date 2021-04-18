Премьер Болгарии в отставке восстановил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19

СОФИЯ, 18 апреля. /ТАСС/. Глава правительства Болгарии в отставке Бойко Борисов распорядился восстановить работу национального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, расформированного 15 апреля. Об этом премьер-министр заявил в воскресенье на брифинге.

"[Оппоненты] пытаются играть со здоровьем людей, говорить, что мы о нем не думаем. Мое предложение - если хотят, то пусть штаб будет [работать]", - заявил Борисов.

В четверг кабмин Болгарии, который с началом работы нового парламента страны считается правительством в отставке, решил расформировать национальный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, не объяснив мотивов, что вызвало негативную реакцию не только со стороны медицинского сообщества, но и со стороны представителей различных политических движений.

Вопрос о расформировании оперативного штаба рассматривался на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии, депутаты от партии "Демократическая Болгария", гражданской платформы "Встань. Мафия вон", Болгарской социалистической партии и Движения за права и свободы потребовали восстановить его работу как основного координирующего органа в борьбе с пандемией.

Снижение заболеваемости

Санитарные службы Болгарии выявили за последние сутки 1 076 новых случаев заражения коронавирусом - на 1 050 меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных в стране достигло 385 963, сообщается в воскресенье на портале Минздрава страны. За минувшие сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 138. В больницах лечатся 9 204 пациента, 797 находятся в отделениях интенсивной терапии. Число заразившихся медиков увеличилось до 12 846.

За последние 24 часа в стране провели 7 822 теста на наличие инфекции. В республике вакцинированы 637 216 человек, 128 020 из них получили вторую дозу вакцины.

Первые пациенты с коронавирусом были выявлены в Болгарии 8 марта прошлого года. До конца апреля в республике продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации.