Первый рейс с российскими туристами прибыл на кубинский курорт Варадеро после его открытия

ГАВАНА, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur air более чем с 500 туристами из России на борту приземлился в воскресенье в аэропорту Варадеро. Это первая группа российских путешественников, посещающая курорт Кубы после его открытия в условиях пандемии коронавируса.

"Мы рады сообщить о прибытии наших российских клиентов в Варадеро рейсом авиакомпании Azur air. После нескольких месяцев перерыва мы снова вместе. Куба является безопасным направлением, и мы гарантируем соблюдение санитарных правил", - сообщили ТАСС представители Министерства туризма Кубы.

Большая часть отелей еще закрыта, но власти обещают при необходимости использовать весь потенциал курорта. "На данный момент в Варадеро открыты 16 из 52 отелей, но по мере роста спроса на туры мы откроем больше. Курорт готов к приему гостей, его сильная сторона в том, что многие работники владеют русским языком", - отметила представитель ведомства в провинции Матансас Ибис Фернандес Пенья.

Варадеро расположен на узком полуострове Икакос, в 140 км к востоку от Гаваны. Курорт ведет свою историю с 1872 года, а его бурное развитие пришлось на начало 1930-х годов. Его пляжи, протянувшиеся на 20 км, признаны одними из самых чистых в мире. По данным властей Кубы, Россия в 2019 году заняла второе место по числу посетителей Варадеро, уступив лишь Канаде.