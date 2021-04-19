Массовых мероприятий в День Республики Саха и 1 Мая в столице региона не будет

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Празднования по случаю Дня Республики Саха (Якутия) 27 апреля и 1 Мая пройдут преимущественно в онлайн-режиме без массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

"Меры принимаются в целях недопущения дальнейшего осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации управления Роспотребнадзора по Якутии, за минувшие 6 дней было зарегистрировано 279 случаев заболеваний, что в два раза больше, чем две недели назад. При этом доля заболевших среди лиц в возрасте 19-29 лет выросла почти в два раза, отмечается рост заболеваемости среди студентов, школьников и пожилых людей.

По информации оперштаба Якутии, по состоянию на понедельник выявлено 75 новых случаев коронавируса, из них 48 случаев - в Якутске. В воскресенье сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 93 637 человек, полностью прошли вакцинацию 54 467 человек.

Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 34 182 случая заражения коронавирусом, выздоровели 32 924 пациента, умерли 587.