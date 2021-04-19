В России объемы выдачи плазмы крови в 2020 году выросли на 15%

УФА, 19 апреля. /ТАСС/. Объемы выдачи плазмы крови и тромбоконцентрата в России в 2020 году в условиях пандемии выросли на 15%, к сдаче крови удалось привлечь более 170 тыс. человек за счет волонтеров и эффективной работы региональных институтов системы донорства, сообщила журналистам руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях всероссийского форума службы крови в Уфе в понедельник.

"Мы привлекли дополнительно 175 тыс. доноров, и мы сохранили объемы и крови, и компонентов крови, мы обеспечили все медицинские организации по потребности. И если сравнивать с 2019 годом, "предковидным", мы увеличили объемы выдачи и плазмы, и тромбоконцентрата более чем на 15%", - сообщила Скворцова.

Также за 2020 год было подготовлено более 22 тонн антикоронавирусной плазмы, добавила руководитель ФМБА.

XIII Всероссийский форум службы крови проходит в Уфе 19 апреля, его участники обсудят работу профильных учреждений в период пандемии, региональные программы донорства и развитие донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Также в программе секционные заседания, семинар для специалистов учреждений службы крови.