Путин направил приветствие участникам поисковой экспедиции "Ржев. Калининский Фронт"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский Фронт", отметив, что их работа достойна глубокого уважения и поддержки.

"Организованная в 2016 году, ваша экспедиция по праву считается одной из крупнейших в стране. Она объединяет большую, сплоченную команду неравнодушных, энергичных людей, которые чувствуют личную ответственность за сохранение исторической памяти, увековечивание имен павших героев, - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в понедельник на сайте Кремля. - Вы помогаете восстанавливать имена бойцов и командиров Красной Армии, разыскиваете их родных и близких, ухаживаете за воинскими, братскими захоронениями и, что не менее важно, воспитываете в подрастающем поколении гордость за ратную славу Отечества".

"Такая деятельность достойна глубокого уважения и поддержки", - подчеркнул президент. Он пожелал участникам успехов в их благородной и востребованной работе.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная Российским военно-историческим обществом и Минобороны при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов. В 2020 году в экспедиции участвовали поисковики из 53 регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана. Тогда были обнаружены останки более 700 красноармейцев. С 2016 года найдено 193 личных медальона, установлены имена 107 военнослужащих, разысканы родственники 25 солдат.