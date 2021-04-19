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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России отступил от максимума

Он снизился до 1,05

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился до 1,05. В Москве показатель опустился до 1,24, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Таким образом, коэффициент в столице и стране в целом отступил от максимумов, достигнутых в минувшее воскресенье. Тогда показатель по России оказался наибольшим с 7 декабря, а в Москве - с 7 октября прошлого года.

В четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,06), Нижегородская и Ростовская области (1,01).

В Красноярском крае показатель остался на уровне 0,99, в Санкт-Петербурге он понизился до 0,98, на той же отметке он находится в Архангельской области. В Воронежской области коэффициент составил 0,97, в Иркутской - 0,94, в Свердловской - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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РоссияПандемия COVID-19
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