Минздрав запускает пилотный проект по системе оплаты труда медработников

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения запускает в семи регионах страны пилотный проект по оплате труда медицинских работников, сообщил в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

"Та дифференциация (по оплате труда - прим. ТАСС), которую мы сегодня видим в подходах между регионами и более того - дифференциации в подходах между начислениями заработной платы медицинских работников внутри одного региона, безусловно это та проблема, которую необходимо было решать. <...> Правительству даны полномочия в распределении системы оплаты труда, и с этого года мы начинаем пилот в семи регионах для того, чтобы отпилотировать сначала, затем отобрать все лучшее и тиражировать эту практику на всей территории РФ. В новой системе оплаты труда будут даны четкие указания на то, как формируется окладная часть заработной платы, какие коэффициенты необходимо применять", - сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере здравоохранения. Необходимость или реальность?".

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить устранение причин, по которым целевые показатели оплаты труда бюджетников не были достигнуты. Президент распорядился принять меры по совершенствованию системы оплаты труда в этой сфере, в том числе дать нормативно-правовое толкование понятия "средний доход от трудовой деятельности" и определить его соотношение со средней зарплатой в регионе, издать методические разъяснения по вопросам оплаты труда бюджетников, организовать информационно-разъяснительную работу с руководством и работниками подобных организаций.

Кабмину также нужно скорректировать ключевые показатели эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учетом достижения целевых показателей оплаты труда работников, установленных майскими указами 2012 года. Доклад по этим вопросам президент ждет также в срок до 20 апреля.