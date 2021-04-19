Союз журналистов Украины сообщил об учащении случаев нападения на сотрудников СМИ

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Число нападений на сотрудников СМИ на Украине в первом квартале текущего года увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил в понедельник глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина, но избиение и запугивание журналистов - это грубое препятствование, которое должно однозначно наказываться", - написал он в Facebook.

По данным НСЖУ, в первом квартале текущего года против журналистов на Украине 21 раз применялась физическая сила во время исполнения ими профессиональных обязанностей.

Ранее представили миссии ООН на Украине неоднократно выражали обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов на преступления против журналистов и общественных деятелей в стране. По данным НСЖУ, за 2020 год в стране зафиксировано 77 случаев нападения на сотрудников СМИ.

Мониторинговая миссия по правам человека на Украине сообщила ранее, что за период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года на Украине зафиксированы 18 случаев нападений на журналистов, общественных деятелей и представителей оппозиционных политических партий.