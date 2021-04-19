В Самарской области запустят 16 зарядных станций для электромобилей до 2025 года

САМАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" разработал программу развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта до 2025 года, которая предполагает установку 16 зарядных станций, сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью "Россети Волга" - "Самарские РС".

"В соответствии с программой развития зарядной инфраструктуры на период 2021-2025 годов в филиале планируется установка 16 зарядных станций", - сообщили со ссылкой на начальника службы технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" Вячеслава Глотова.

Согласно программе, в этом году в Самарской области планируется ввести две зарядные станции типа Mode 4, которые позволяют заряжать электромобиль за полчаса. Точные места установки пока не определены. Ранее сообщалось, что в 2021 году в развитие инфраструктуры для электромобилей будет инвестировано 5,5 млн рублей.

В регионе действует девять зарядных станций типа Mode 3, которые позволяют зарядить электромобиль в течение четыре-шесть часов. В 2022 году по программе "Самарских РС" планируется установить две станции - по одной типа Mode 3 и Mode 4. Больше всего точек появится в 2025 году, где в регионе введут еще пять зарядных станций. При этом в программе уточняется, что количество точек может быть скорректировано.

В филиале ожидают, что в результате программы улучшится экологическая ситуация и произойдет развитие транспортной инфраструктуры в крупных городах региона, где будут установлены станции. При этом Глотов отметил, что для удобства обслуживания, оптимального размещения зарядных станций компания периодически встречается с владельцами электромобилей. Для дальнейшего сотрудничества в январе 2021 года подписано трехстороннее соглашение между правительством Самарской области, филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" и ООО "Зетта".

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться на заводе в Тольятти. Он представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электромобиля - 120 км/ч. Стоимость Zetta в базовой комплектации составит 550 тыс. руб. Сроки серийного запуска проекта пока неясны. Как ранее сообщал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский изданию "Ведомости", Фонд развития промышленности (ФРП) отказал проекту в бюджетном кредите на 100 млн рублей, из-за чего запланированный на конец 2020 года старт производства электромобилей Zetta будет перенесен. В марте 2021 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что начало серийного выпуска первого в стране электромобиля ожидается до конца этого года. При этом он отметил, что "все будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ".