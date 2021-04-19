Депутаты Госдумы сдадут три ПЦР-теста перед посланием президента Федеральному собранию

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны будут сдать три ПЦР-теста на коронавирус для участия в ежегодном послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил начальник управления делами Госдумы Евгений Лашманкин в ходе заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту в понедельник.

"Для прохода в зону, где будет происходить послание президента РФ, депутату Государственной думы, как и любому участнику мероприятия, необходимо пройти три тестирования на ПЦР - от 16 [апреля], от 19 апреля, от сегодняшнего дня, и завтра, от 20 апреля", - отметил Лашманкин.

По итогам трех тестов депутаты получат документ - единую справку, которую необходимо будет предъявить при проходе в помещение, где президент обратится с посланием.

Оглашение послания состоится в 12:00 21 апреля в Центральном выставочном зале "Манеж".