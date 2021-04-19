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Единороссы попросят Путина ввести полную оплату больничных для родителей дошкольников

Андрей Турчак отметил, что эта мера поддержит в первую очередь молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность

МОСКВА, 19 апреля./ТАСС/. Партия "Единая Россия" обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от стажа. Об этом сообщил в понедельник секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с председателем движения "Совет матерей", экспертом ОНФ Татьяной Буцкой.

"Давайте обратимся к президенту с предложением полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа", - сказал Турчак.

По его словам, молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. "Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Эту несправедливость нужно устранять", - сказал Турчак.

Он отметил, что это поддержит в первую очередь молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность. "Зачастую именно для них уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями", - пояснил Турчак.

Сейчас выплата больничного зависит от времени работы сотрудника в одной или нескольких организациях: стаж менее пяти лет - 60%, от пяти до восьми лет - 80%, более восьми лет - 100%.

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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