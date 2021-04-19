В ЦНИИ эпидемиологии оценили опасность выявляемых в России мутаций коронавируса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Данных о том, что выявляемые в России новые мутации коронавируса могут вызывать более тяжелое течение заболевания, сейчас нет. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России идет формирование сибирской и северо-западной мутаций коронавируса.

"Однако на данный момент нет никаких подтверждающих данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжелое протекание заболевания. При этом оценка динамики распространения известных и новых штаммов остается одной из центральных задач в рамках геномных исследований, проводимых в настоящее время институтами Роспотребнадзора", - сказал он.

Хафизов пояснил, что по результатам секвенирования геномов коронавируса постоянно выявляются различные мутации, в том числе характерные для британского и южноафриканского штаммов. По его словам, все геномы вируса проходят тщательный биоинформатический анализ, позволяющий определить, насколько тот или иной вариант похож на уже известные штаммы.

"В редких случаях действительно обнаруживаются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, затрагивающие среди прочего и важные участки S-белка и имеющие отличия, нехарактерные для известных эпидемиологически значимых штаммов", - сказал он.