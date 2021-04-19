Правкомиссия одобрила законопроект о согласовании с МВД установки знаков и светофоров

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, обязывающую власти всех уровней согласовывать с МВД РФ установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер. Еще одна поправка упрощает информирование населения о новых платных парковках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, обязывающую власти всех уровней согласовывать с МВД установку знаков, разметки, светофоров и камер", - говорится в релизе АЮР.

Также правительственная комиссия одобрила поправку в законодательство, согласно которой методика расчета стоимости мест на платных парковках будет утверждаться исключительно на федеральном уровне. "Методика расчета стоимости мест на платных парковках будет утверждаться исключительно на федеральном уровне. Подготовленный законопроект исключает дублирование норм. Региональные власти и органы местного самоуправления будут лишены полномочий по определению методики расчета и максимального размера стоимости платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах соответствующей подведомственности", - рассказал председатель правления АЮР Владимир Груздев. Он подчеркнул, что сегодня такие полномочия формально остаются также и у региональных властей.

Кроме того, законопроект предлагает убрать некоторые излишние процедуры при устранении последствий чрезвычайных происшествий. "Для ситуаций, когда надо оперативно устранить последствия ЧП и отремонтировать дорогу, предлагается ввести упрощенную процедуру утверждения проекта организации дорожного движения. Закон запрещает размещение на дороге технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных документацией по организации дорожного движения. Технические средства в данном случае - это знаки, светофоры, сигнальные столбики", - сказал Груздев.

Он отметил, что во время ремонта дороги зачастую возникает необходимость во временной установке таких средств, так как изменяются схемы движения.

"Инициатива предусматривает принятие по упрощенной процедуре проекта организации дорожного движения в том случае, если на аварийно-восстановительные работы потребуется менее двух суток, и, соответственно, на такой срок будут введены временные изменения. Кроме того, проект обязывает разрабатывать комплексные схемы организации дорожного движения в городах федерального значения: Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе", - сказал он.