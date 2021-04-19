Аксенов поручил решить проблему доступности прививок от коронавируса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса и очередями за прививками. Об этом он написал в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Министру здравоохранения Республики Крым и главам администраций дано поручение в течение двух ближайших дней посетить все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что "на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию либо на второй компонент прививки", фиксируются очереди на пунктах вакцинации.

"Подобная ситуация неприемлема. Уже к концу недели будут сделаны выводы в части организации данной работы", - подчеркнул Аксенов.

Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря, 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации. По данным Минздрава Крыма, на 9 марта в регионе вакцинированы 47 526 человек, из них вторым компонентом вакцины - 23 569 человек. Всего на полуостров поступило 62 232 дозы вакцины.

С начала пандемии в Крыму выявили более 36 тыс. случаев инфицирования. Несколько недель назад темпы распространения инфекции стали снижаться, и с 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса. Под запретом остаются массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.