В Марий Эл режим повышенной готовности продлили до 31 мая

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Марий Эл продлили режим повышенной готовности, введенный в республике из-за пандемии коронавируса, до 31 мая. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона.

"Внести в указ главы Республики Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"... следующие изменения: в пункте 1 слова "18 апреля 2021 года включительно" заменить словами "31 мая 2021 года включительно", - говорится в документе.

Согласно указу, до 31 мая не допускается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий, кроме торжественных мероприятий в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения выборов и референдумов, а также мероприятий по выдвижению кандидатов и сбора подписей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, новым постановлением снимаются ограничения на работу кафе, баров, ресторанов в круглосуточном режиме. Кроме того, в регионе разрешается работа детских лагерей.

Ранее власти Республики Марий Эл продлевали режим повышенной готовности до 18 апреля. Кроме того, в республике сняли ограничения по количеству посетителей кинотеатров, помещений общественного питания, театров и концертных организаций. Также в студенческих общежитиях вузов, техникумов и колледжей был отменен комендантский час.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 12 887 случаев заражения коронавирусом, 12 256 пациентов выздоровели, 223 человека умерли.