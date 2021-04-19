Врио губернатора Ульяновской области Русских заработал более 7 млн рублей в 2020 году

ТАСС, 19 апреля. Временно исполняющий обязанности Ульяновской области Алексей Русских, до начала апреля занимавший пост сенатора от Московской области, задекларировал более 7 млн рублей доходов за 2020 год, указано в декларации о доходах и имуществе врио главы республики, опубликованной в понедельник.

Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Русских Алексея Юрьевича - 7 165 610 рублей, супруги - 721 453 рублей, говорится в документе.

За несовершеннолетним ребенком врио губернатора числятся семь земельных участков, в том числе два по 2 500 кв. м, остальные - на 2 450, 1 500, 2 125, 1 597, 1 500 кв. м, четыре квартиры на 59,3, 50,9, 149, 51,6 кв. м, семь машиномест, жилое и хозяйственные строения. Супруга Русских владеет четырьмя участками для ведения личного подсобного хозяйства, из них два - на 10 тыс., 15 тыс. кв. м и два по 9,5 тыс. кв. м, также ей принадлежит автомобиль Lexus LX 570. Также у них в пользовании квартира площадью 149 кв. м.

8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. До назначения Русских был членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.