Путин поздравил журналиста Виталия Игнатенко с юбилеем

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил российскому журналисту Виталию Игнатенко телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения и отметил большой вклад медиаменеджера в развитие российских средств массовой информации.

Игнатенко, который руководил ТАСС более 20 лет, а сейчас занимает пост президента Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), в понедельник отмечает 80-летие.

"Журналист, общественный деятель, творчески одаренный человек, вы внесли большой личный вклад в развитие современных российских СМИ, в поддержку русскоязычной прессы и соотечественников за рубежом", - говорится в поздравительной телеграмме президента, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

Как отметил Путин, Игнатенко "немало сделал для повышения престижа профессии, подготовки молодого поколения специалистов - редакторов, корреспондентов, обозревателей". "Коллеги ценят вас за целеустремленность, ответственность и яркий организаторский талант. Желаю доброго здоровья, благополучия и всего самого доброго", - добавил глава государства.

Из биографии

Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в Сочи. В 1963 году он окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газете "Комсомольская правда", начинал стажером, а закончил первым заместителем главного редактора. В конце 1980-х годов руководил журналом "Новое время", в 1990-1991 годах был помощником президента СССР Михаила Горбачева, руководителем его пресс-службы.

28 августа 1991 года был назначен генеральным директором ТАСС и возглавлял агентство до 17 сентября 2012 года. Одновременно с мая 1995 года по март 1997 года был заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы, связанные со средствами массовой информации.

С 1999 года занимает пост президента Всемирной ассоциации русской прессы и председателя правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП. С ноября 2018 года Игнатенко возглавляет Совет по Общественному телевидению России.