В Волгограде открылся форум, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского

ВОЛГОГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Международный форум искусств и культуры "Великие имена России", приуроченный к 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского, открылся в понедельник в Волгограде с участием более 150 деятелей культуры и науки, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"Участниками открывшегося сегодня международного форума, который из-за пандемии коронавируса пройдет в смешанном формате, стали более 150 человек, в том числе деятели культуры из Москвы, Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга и Саратова. Дистанционно своим опытом поделятся представители ведущих вузов Томска и Новосибирска, а также Франции, Италии, Германии, Польши, Чехии, США, Бразилии, Индии, Турции, Конго, Бангладеша, Кыргызстана и Донецкой народной республики", - сказали в пресс-службе.

В рамках форума, который открылся в Волгоградской областной филармонии концертом творческих коллективов региона, запланировано проведение порядка 30 мероприятий. Одним из главных событий станет международный научный симпозиум "Искусство и культура в контексте времени: традиции, инновации, перспективы". Участники изучат социально-исторические и художественные аспекты исследования личности и эпохи князя Александра Невского, обсудят актуальные темы художественного образования и перспективы развития современного театрального искусства, поделятся опытом по изучению традиционной художественной культуры.

В рамках форума "Великие имена России" до 22 апреля также пройдут концерты русской хоровой и инструментальной музыки, выставки живописных работ талантливых волгоградских художников-преподавателей Волгоградского госинститута искусств и культуры (ВГИИК), состоится презентация "Собор Александра Невского в Царицыне - Волгограде: история и современность", разработанная сотрудниками Волгоградского областного краеведческого музея. Участников ждут мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с известными российскими и зарубежными мастерами искусств. В режиме телемоста запланирована встреча с актрисой и режиссером Еленой Готье, заслуженным артистом РФ, киноактером, артистом МХТ им. Чехова, продюсером Анатолием Белым, уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Международный форум искусств и культуры "Великие имена России" входит в программу празднования 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Предложение губернатора Андрея Бочарова по включению Волгоградской области в число основных центров празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского было поддержано Святейшим Патриархом Московским и всей Руси Кириллом на заседании Патриаршего Совета. Главным и самым масштабным событием юбилейной даты в регионе станет освящение возрожденного кафедрального собора.