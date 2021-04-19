Доход главы Коми снизился в 2020 году на 21,2%

СЫКТЫВКАР, 19 апреля. /ТАСС/. Декларированный годовой доход главы Республики Коми Владимира Уйба снизился в 2020 году на 21,2%, или на 2,187 млн рублей, составив 8,134 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, размещенных на официальном правительственном портале в понедельник.

"Декларированный годовой доход за 2020 год - 8 134 460,73 рублей", - говорится в документе.

Согласно уточненной декларации за 2019 год, в позапрошлом году Уйба заработал 10,321 млн рублей. В первоначальной декларации за 2019 год значился доход в 3,306 млн рублей, разница в доходах не поясняется.

В собственности руководителя региона по-прежнему значится квартира площадью 114,7 кв. м, машина ГАЗ-20, мотоцикл L40018. В пользовании вместо одной квартиры в 67,6 кв. м появились еще две квартиры площадью 93,7 кв. м и 47,3 кв. м. Однако в собственности более не значится гаражный бокс площадью 24 кв. м. Вся недвижимость находится на территории России.

Доход супруги главы региона снизился в прошлом году в три раза - с 2,590 млн рублей до 840 тыс. рублей. У нее в собственности по-прежнему значится по половине доли на два земельных участка площадью 623 и 1 928 кв. м, другая половина - в пользовании. Супруге Уйба также принадлежит по половине двух жилых домов площадью 68,5 кв. м и 192,8 кв. м, квартира в 67,6 кв. м. В пользовании у супруги значатся остальные половины данных жилых домов, а также половина дома в 69,7 кв. м, квартира в 93,7 кв. м. У двух несовершеннолетних детей имеются в пользовании две квартиры площадью 67,6 кв. м и 93,7 кв. м. Вся недвижимость находится в России.

Владимир Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля 2020 года после отставки главы региона Сергея Гапликова. На выборах в сентябре прошлого года избран главой Республики Коми. С 22 января по 2 апреля 2020 года занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.