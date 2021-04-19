Специалисты МЧС предупредили о риске нашествия саранчи в восьми регионах России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили об возможном ухудшении фитосатитарной обстановки в связи с нашествием саранчи в восьми регионах России.

"Одним из острых вопросов может стать фитосанитарная обстановка, связанная с саранчовыми вредителями. На основе предварительного анализа данных ситуации, складывающейся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется осложнение ситуации в Чеченской Республике, Ставропольском крае, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, республиках Калмыкия, Крым и Кабардино-Балкария", - сказал в понедельник исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков.

Он также уточнил, что из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением саранчовых, в прошлом году в семи субъектах России вводился режим повышенной готовности. Во ВНИИ также добавили, что в текущем году уже 3,5 тыс. га заселены вредителями. "Таков результат обследования 67 тыс. га, проведенный по состоянию на 15 апреля. Специалисты уточняют, что в последние годы наблюдается тенденция роста площадей, заселенных саранчовыми. Так, в 2020 году их было 1,365 млн га, что на 60 тыс. га больше, чем в 2019 году", - отметили в институте.

В связи с существующими рисками ученые МЧС с целью минимизации ущерба от саранчовых вредителей рекомендуют территориальным подразделениям Мисельхоза и Россельхозцентра после прохождения весеннего половодья организовать мониторинг фитосанитарной обстановки в южных субъектах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Кроме того, требуется направить рекомендации по мерам борьбы против саранчовых всем заинтересованным лицам, при необходимости оказать им практическую помощь в проведении обработки территорий инсектицидами.