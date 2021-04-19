Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения прививки от COVID-19 при поездках

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации при международных поездках. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве решении комитета по итогам его седьмого заседания.

Рекомендовано "не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи [COVID-19] и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире", отметили эксперты. Они "решительно призвали" государства принять во внимание тот факт, что требование доказательства вакцинации при международных поездках может "углубить неравенство и способствовать различиям в свободе передвижения".

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее, шестое, заседание состоялось 15 января 2021 года. Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января вторично эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус принял такое решение на основе этой рекомендации.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее в марте 2020 года пандемией.