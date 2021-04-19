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Роскомнадзор напомнил о штрафах за распространение информации о несанкционированных акциях

Служба выявила в сети материалы с призывами участвовать в несанкционированных акциях

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. СМИ и интернет-платформам, размещающим информацию о несанкционированных акциях, грозят миллионные штрафы, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлены материалы, содержащие запрещенную информацию с призывами к участию в несогласованных протестных акциях, - сказано в сообщении. - Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях".

Нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации интернет-площадками влечет наложение штрафа на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей. Отмечается, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
 

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