Площадь нефтезагрязнения акватории реки в Коми составила 4,5 кв. м

СЫКТЫВКАР, 19 апреля. /ТАСС/. Площадь загрязнения от неэксплуатируемой нефтяной скважины на реке Чуть в Ухтинском районе Республики Коми составила около 4,5 кв. м, сообщили ТАСС в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу.

На прошлой неделе, 13 апреля, в социальных сетях и региональных СМИ была опубликована информация, что загрязнения обнаружили рыбаки на реке Крохаль, притоке реки Ухты. Черные маслянистые пятна, которые видны под тающим снегом и в промоинах, простирались якобы на несколько километров.

"Нефтепроявления зафиксированы на ледовой поверхности реки Чуть вдоль береговой полосы от неэксплуатируемой законсервированной скважины близ мостового перехода автодороги Сыктывкар - Ухта. Скважина не имеет балансодержателя. В отношении предприятия, являющегося недропользователем данного участка недр в соответствии с лицензией, возбуждено административное дело. Площадь нефтезагрязнения составляет около 4,5 кв. м", - сообщили ТАСС в управлении Росприроднадзора.

Более детальное обследование данного участка невозможно из-за критически малой толщины льда на реке Чуть, неустойчивого ледового покрова и многочисленных промоин и проталин. "Нефтепроявления на ледовом покрове реки Ухта предположительно обусловлены природными выходами нефти в период осеннего ледостава. Природные выходы нефти на территории городского округа Ухта ежегодно фиксируются специалистами в рамках рейдовых мероприятий и административных обследований. Других источников нефтепроявлений межведомственной комиссией в данном районе не обнаружено", - добавили в управлении.

Как сообщала ранее администрация Ухты, на реке Чуть установлены боновые заграждения, чтобы предотвратить растекание нефтепродуктов. Утвержден план мероприятий по уборке, приготовлен запас биоразлагаемого сорбента, сорбирующих салфеток, бонов. С 16 апреля планировалось приступить к ликвидации загрязнения.