Кабмин внес в Госдуму проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим в результате ЧС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий правила выделения компенсаций постоянно проживающим в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории РФ. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

В настоящее время в соответствии с законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" право на компенсации имеют лишь россияне. "Во избежание обращений иностранных граждан и лиц без гражданства в судебные органы РФ по вопросам, касающимся осуществления им выплат (как пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций), представляется необходимым урегулировать соответствующие правоотношения", - говорится в пояснительной записке.

На лиц без гражданства с учетом их небольшой численности предлагается распространить все права, предусмотренные упомянутым законом для россиян, пострадавших из-за ЧС.

В случае с иностранными гражданами предлагается "руководствоваться принципами паритета и защиты прав российских граждан, проживающих за рубежом". Иностранный гражданин будет иметь право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие ЧС, на компенсации и соцгарантии за проживание и работу в зонах ЧС, если государство, гражданином которого он является, предусматривает аналогичные права для россиян. "При этом за иностранными гражданами сохраняется право на оказание им медицинской помощи в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья", - уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект распространяет на иностранцев и лиц без гражданства предусмотренные тем же законом обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.