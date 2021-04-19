Число безработных в Тверской области с начала года снизилось в 2,6 раза

ТАСС, 19 апреля. Около 7,8 тыс. человек зарегистрированы в Тверской области в качестве безработных, что в 2,6 раза меньше, чем было по итогам 2020 года. При этом число вакансий на предприятиях региона превышает 15 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"С начала этого года численность безработных граждан в Тверской области сократилась в 2,6 раза - до 7,8 тысячи человек, уровень регистрируемой безработицы снизился на 1,8%. За первые три месяца 2021-го на 20% увеличилась потребность предприятий и организаций региона в рабочей силе - всего за первый квартал было заявлено 32,3 тыс. единиц", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

На данный момент на предприятия Тверской области требуются более 15 тыс. специалистов разных направлений. "Сегодня в регионе развивается экономика, открываются новые высокотехнологичные предприятия. Востребованы сварщики, водители и другие рабочие специальности", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В пресс-службе отметили, что в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году жителям региона, временно оставшимся без работы, оказывали господдержку. Социальные выплаты по данному направлению суммарно составили 1,5 млрд рублей.

Как сообщалось, Тверская область в 2020 году входит в число 15 субъектов РФ с самым низким уровнем безработицы. По прогнозам областной службы занятости, в 2021 году количество безработных не превысит 4,1 тыс. человек.