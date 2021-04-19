Власти Вологодской области сообщили о стабилизации ситуации с паводком

ВОЛОГДА, 19 апреля. /ТАСС/. Снижение уровня воды наблюдается на большинстве рек Вологодской области. Обстановка с паводком стабилизируется, остаются незначительно подтопленными придомовые территории и дачные участки в Верховажском, Вологодском районах и в Вологде, затруднен, но возможен проезд на шести участках автодорог, сообщил в понедельник руководитель областного комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев.

"В настоящее время остаются незначительно подтоплены придомовые территории и дачные участки в Верховажском, Вологодском районах и в городе Вологда. Затруднен, но возможен проезд на шести участках автомобильных дорог. В целом обстановка стабилизируется, на большинстве рек области отмечается снижение уровня воды. Режим повышенной готовности введен и продолжает функционировать в девяти муниципальных районах", - сказал Колычев на оперативном совещании областного правительства.

Он привел данные Росгидромета: на реках юго-западной и центральной части региона начался спад уровня воды от 20 до 50 см в сутки, в ближайшие двое-трое суток он продолжится. На реке Сухона также отмечается понижение уровня воды. На реках Юг и Северная Двина происходит незначительно повышение уровня интенсивностью 5-20 см в сутки. На озерах и водохранилищах области разрушается ледовый покров. На реке Северная Двина 14 апреля ледоход пересек границу Вологодской и Архангельской областей. Благодаря проводимым комплексным превентивным мероприятиям на территории Великоустюгского района удалось избежать подтоплений, отметил Колычев.

По уточненным данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по региону, к вечеру понедельника вода осталась только в пригородах Вологды. "Пока непригодны к использованию 200 дачных территорий: 170 - на берегу реки Тошни, 30 - в товариществе "Баранково". В пунктах временного размещения населения нет", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В пик паводка сообщалось о подтоплении более 700 приусадебных и дачных участков в пяти муниципалитетах области.

В Вологодской области ожидали в этом году самый сложный за последние пять лет паводок из-за большого уровня воды в водоемах. В зоне подтопления могли оказаться 140 населенных пунктов с населением более 21 тыс. человек в 19 муниципалитетах области. Подготовлено 142 пункта временного размещения людей вместимостью 83 тыс. человек.