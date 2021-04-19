В Калининградской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

КАЛИНИНГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, до 30 апреля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Ранее этот режим действовал до 19 апреля.

"В понедельник, 19 апреля, внесены изменения в постановление регионального правительства от 16 марта 2020 года №134 [об ограничениях в связи с пандемией]. По новому документу, самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлена до 30 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий и масочный режим в общественных местах и в транспорте.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 19 апреля на COVID-19 в области обследовано 635 644 человека, выявлено 31 156 случаев заражения. Вылечились 29 163 пациента, умерли 444 человека, остаются под медицинским наблюдением 1 886 человек.