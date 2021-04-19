CureVac подала заявку на сертификацию вакцины от COVID-19 в Швейцарии

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Дочерняя компания расположенной в германском городе Тюбинген фармацевтической компании CureVac CureVac Swiss AG подала заявку в Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic на сертификацию разрабатываемой ею вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник на ее сайте .

"CureVac уже предоставила первый пакет информации о CVnCoV, вакцине-кандидате против COVID-19. Swissmedic рассмотрит эти данные в отношении стандартов качества, безопасности и эффективности с учетом потенциального разрешения на использование вакцины-кандидата CureVac в Швейцарии", - отмечается в пресс-релизе. При этом указывается, что подобная процедура позволит значительно сократить сроки одобрения препарата.

"Швейцария является важным рынком для CureVac не только в отношении CVnCoV", - подчеркнул коммерческий директор CureVac Энтони Блан. "Наряду с Германией и Австрией Швейцария представляет собой одну из трех стран, для которых CureVac обладает исключительными правами на коммерциализацию программных продуктов в контексте широкого партнерства CureVac с GSK (британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) - прим. ТАСС) в области [разработки] вакцин от инфекционных заболеваний, а также препаратов второго поколения от COVID-19", - добавил он.

Вместе с тем, как указывается в пресс-релизе, в начале февраля правительство Швейцарии и компания CureVac подписали контракт на поставку 5 млн доз вакцины от коронавируса. Договор основан на соглашении о поставке между Еврокомиссией и CureVac.

12 февраля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало постепенную экспертизу вакцины от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компанией CureVac. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних этапах клинических испытаний на взрослых людях. Они свидетельствуют о том, что препарат способствует выработке антител и иммунных клеток, атакующих коронавирус. Постепенная экспертиза, как заметили в ЕМА, будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для выдачи временного регистрационного удостоверения.

CureVac работает над препаратом против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. 15 июня прошлого года Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство Германии инвестирует 300 млн евро в развитие CureVac.