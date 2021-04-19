В Ивановской области волонтеры вручат ветеранам телефоны с тревожной кнопкой ко Дню Победы

ИВАНОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Волонтеры Победы вручат ветеранам Великой Отечественной войны в Ивановской области 300 мобильных телефонов с тревожной кнопкой к 9 мая. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель регионального отделения Волонтеры Антон Коротков.

"Это новый проект, который мы планировали запустить еще в 2020 году, но пандемия нарушила наши планы, поэтому мы реализуем его сейчас. В общей сложности ко Дню Победы мы вручим ивановским ветеранам порядка 300 телефонов с тревожной кнопкой, с помощью которой они могут быстро связаться с врачом, оперативными службами или своими близкими", - рассказал собеседник агентства.

По словам Короткова, вместе с телефоном ветеранам вручают сертификаты на безлимитный пакет связи, которым они смогут пользоваться пожизненно. "Волонтеры также показывают и рассказывают ветеранам, как пользоваться аппаратом. В настоящий момент вручено уже 20 таких аппаратов", - пояснил глава волонтерского движения.