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День Победы - 2021

В Ивановской области волонтеры вручат ветеранам телефоны с тревожной кнопкой ко Дню Победы

Всего будет передано 300 телефонов, вместе с ними выдадут сертификаты на безлимитный пакет связи

ИВАНОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Волонтеры Победы вручат ветеранам Великой Отечественной войны в Ивановской области 300 мобильных телефонов с тревожной кнопкой к 9 мая. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель регионального отделения Волонтеры Антон Коротков.

"Это новый проект, который мы планировали запустить еще в 2020 году, но пандемия нарушила наши планы, поэтому мы реализуем его сейчас. В общей сложности ко Дню Победы мы вручим ивановским ветеранам порядка 300 телефонов с тревожной кнопкой, с помощью которой они могут быстро связаться с врачом, оперативными службами или своими близкими", - рассказал собеседник агентства.

По словам Короткова, вместе с телефоном ветеранам вручают сертификаты на безлимитный пакет связи, которым они смогут пользоваться пожизненно. "Волонтеры также показывают и рассказывают ветеранам, как пользоваться аппаратом. В настоящий момент вручено уже 20 таких аппаратов", - пояснил глава волонтерского движения.

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РоссияИвановская областьДень Победы - 2021
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