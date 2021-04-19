Минвостокразвития и ФАДН представят доклад об издании учебников по языкам КМНС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ совместно с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) и заинтересованными ведомствами подготовят к концу 2022 года доклад о разработке учебников и методических пособий по языкам коренных малочисленных народов РФ. Об этом говорится в плане мероприятий развития Арктической зоны России до 2035 года, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Разработка и издание учебных и методических пособий по языкам коренных малочисленных народов Российской Федерации. Доклад в правительство РФ. Срок реализации - четвертый квартал 2022 года", - сказано в документе.

Кроме того, единый план мероприятий включает в себя создание и развитие образовательного портала для детей из числа коренных малочисленных народов РФ "Дети Арктики", а также разработку дорожной карты по сохранению и популяризации культурного наследия и традиционной культуры на территории АЗРФ.

Ранее в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике сообщали, что в рамках программы "Дети Арктики" ведется работа над созданием 12 разных пособий на родных языках народов Севера. Планируется, что учебные пособия войду в программу школ. Сайт "Дети Арктики" нацелен на популяризацию родных языков. На платформе будут представлены интерактивные курсы, анимация, мультфильмы и подготовительные видеокурсы.

Правительство РФ в понедельник утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития АЗРФ. Всего план содержит 268 мероприятий. Он был принят в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также Основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в 2020 году.