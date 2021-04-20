Дума обсудит ограничение выбросов парниковых газов и цифровую платформу в сфере занятости

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник намерена рассмотреть несколько законопроектов первого чтения, среди которых - проект об ограничении выбросов парниковых газов, инициатива о создании единой цифровой платформы в сфере занятости, а также законопроект о снижении пенсионных страховых взносов для IT-компаний.

Депутаты рассмотрят правительственный законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Документ предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Речь идет о введении для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 г.) обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Остальные организации будут вправе представлять углеродную отчетность на добровольной основе.

Проект также вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". Он будет установлен кабмином в масштабе экономики РФ с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.

Законопроект предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты. Речь идет о проектах, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. В рамках механизма проектной деятельности в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов. Согласно законопроекту, углеродные единицы станут новой категорией имущественных прав.

Цифровая платформа в сфере занятости

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости, подготовленный группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания. Документом закрепляется функционал единой цифровой платформы, связанный с предоставлением госуслуг и содействием занятости населения в электронной форме. При этом дистанционный формат поиска работы планируется использовать наравне с очным приемом в центрах занятости. Законопроект регулирует взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости в электронной форме. Также поправки обязывают ряд работодателей - федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

Один из разработчиков документа, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов уверен, что нужно расширять список услуг, которые можно получить через портал госуслуг. "Законопроект упрощает для человека, который оформляет пособие по безработице, сам процесс сбора документов: не нужно будет ходить по инстанциям и собирать десятки справок", - цитирует Неверова пресс-служба единороссов.

Политик подчеркнул, что инициатива была поддержана президентом в ходе февральской встречи с лидерами думских фракций. Этот законопроект является одним из приоритетных для "Единой России" на весеннюю сессию Госдумы, указал Неверов.

Кроме того, на повестке депутатов значится первое чтение правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний.

Ответственность для СМИ и обращение медизделий

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект о введении административной ответственности за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий. Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, предусмотренного законом о митингах, лицом, не имеющим на это права, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, согласно которой административный штраф за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки составит до 2,5 тыс. рублей для граждан, до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. - для юридических лиц.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о совершенствовании регулирования обращения медицинских изделий. Документ направлен на подготовку к единому рынку обращения медицинских изделий в рамках соглашения Евразийского экономического союза. В частности, расширяются положения о госконтроле в сфере обращения медицинских изделий, в том числе в форме мониторинга их безопасности. Уточняются случаи, при которых медицинские изделия не подлежат государственной регистрации, и понятие "недоброкачественное медицинское изделие".

Согласно документу, производство медицинских изделий, подлежащих государственной регистрации, должно соответствовать требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения. Такие требования утверждаются правительством. Предполагается, что кабмин установит порядок организации и проведения инспектирования на соответствие производства медицинских изделий указанным требованиям.