Доклад о возможностях медпомощи на маршрутах кочевий КМНС представят в конце года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минздрав России, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Минцифры России подготовят к концу текущего года доклад о разработке и дорожной карте развития телемедицины и выездных форм оказания медпомощи, в том числе на маршрутах кочевий коренных малочисленных народов РФ в Арктической зоне. Об этом говорится в плане мероприятий развития Арктической зоны России до 2035 года, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Разработка и утверждение плана мероприятий развития телемедицины и выездных форм оказания медицинской помощи, в том числе на маршрутах кочевий коренных малочисленных народов Российской Федерации в Арктической зоне. Доклад в правительство РФ с проектом ведомственного акта. Срок реализации - четвертый квартал 2021 года", - сказано в документе.

Тогда же в правительство должен быть представлен доклад о разработке мер профилактики заболеваний с учетом климатических, эколого-гигиенических и медико-демографических характеристик и этнической структуры населения АЗРФ.

Единый план также предполагает разработку и утверждение дорожной карты по медицинскому обеспечению плавания судов в акватории Северного морского пути, работы стационарных и плавучих морских платформ в акватории Северного Ледовитого океана. Кроме того, исходя из документа, во втором квартале текущего года в правительство РФ должен быть представлен доклад о разработке предложений по развитию высокотехнологичной медицинской помощи в Арктической зоне.

Как ранее сообщали в Минвостокразвития, Россия в рамках председательства в Арктическом совете намерена усилить социально-экономическую повестку и взаимодействие в области здравоохранения, в том числе предстоит найти ответы на вопросы, как усилить взаимодействие в этом направлении с помощью телемедицины.