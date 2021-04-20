Власти Боготы объявили о введении карантина в городе с 23 по 25 апреля

БОГОТА, 20 апреля. /ТАСС/. Карантин, подразумевающий запрет на свободное передвижение граждан по городу, будет действовать в Боготе с 23 по 25 апреля включительно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщила в понедельник мэр города Клаудия Лопес.

"Карантин будет действовать в Боготе с пятницы по воскресенье", - заявила Лопес, выступление которой транслировалось в Twitter мэрии.

Она также добавила, что с 19 апреля в городе будет действовать комендантский час с 20:00 до 04:00.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 667 136, число летальных исходов - 68 748. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.