За сутки в Петропавловске-Камчатском выпало больше половины месячной нормы осадков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Больше половины месячной нормы осадков выпало в краевой столице Камчатки за сутки - свыше 64 мм, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

"Снег с дождем шел только ночью, но этого хватило, чтобы выпало больше половины месячной нормы осадков - 64 мм при норме для апреля в 95 мм. Влияние Охотоморского циклона на южные районы края сохранится как минимум до ночи 21 апреля", - уточнили в Камчатгидрометцентре.

Охотоморский циклон пришел в южные районы Камчатки ночью во вторник. Он принес на полуостров снег с дождем и ветер до 30 м/с. Отменены занятия в школах Петропавловска, задержаны вылеты девяти рейсов местных авиакомпаний. Дорожники работают над расчисткой магистралей и внутриквартальных проездов.