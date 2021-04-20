Филиппины одобрили вакцины компаний Johnson & Johnson и Bharat Biotech

ТАСС, 20 апреля. Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин выдало разрешение на экстренное использование двух вакцин от коронавируса: американской компании Johnson & Johnson и индийской компании Bharat Biotech. Об этом во вторник со ссылкой на главу регулятора Роландо Энрике Доминго сообщило агентство Reuters.
По его данным, оба препарата могут использоваться для вакцинации людей старше 18 лет.
30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 945,7 тыс., вылечились более 788,3 тыс. человек, умерли более 16 тыс. пациентов. Ранее власти страны уже одобрили экстренное использование вакцин совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, а также российского препарата "Спутник V". 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.