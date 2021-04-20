Филиппины одобрили вакцины компаний Johnson & Johnson и Bharat Biotech

ТАСС, 20 апреля. Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин выдало разрешение на экстренное использование двух вакцин от коронавируса: американской компании Johnson & Johnson и индийской компании Bharat Biotech. Об этом во вторник со ссылкой на главу регулятора Роландо Энрике Доминго сообщило агентство Reuters .

По его данным, оба препарата могут использоваться для вакцинации людей старше 18 лет.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 945,7 тыс., вылечились более 788,3 тыс. человек, умерли более 16 тыс. пациентов. Ранее власти страны уже одобрили экстренное использование вакцин совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, а также российского препарата "Спутник V". 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.